Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul öncesi eğitim programında öğrenim gören minikler için ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hayata geçirilen okul öncesi yemek uygulamasının, haftada 5 gün ücretsiz bir şekilde gerçekleştirileceği duyuruldu. İkinci dönem eğitim yarıyılının başlaması ile işleme geçen uygulama esnasında, miniklerin güzel görüntüleri de objektiflerden kaçmadı.

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