Eskişehirli milli güreşçi Muhammet Akdeniz, Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Serbest Stil 79 kilogram sıkletinde mindere çıkan Akdeniz, final müsabakasında karşılaştığı rakibi İranlı Savadhouki Ali Bakhtiar’a 10-6 yenilerek, sahadan gümüş madalya ile ayrıldı.

Konya’da düzenlenen 5.İslami Dayanışma Oyunları’nda, 79 kilogram Serbest Stil kategorisinde mindere çıkan Eskişehirli milli güreşçi Muhammet Akdeniz, gümüş madalyanın sahibi oldu.

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