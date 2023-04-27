Eskişehir Anadolu Lisesi Robotik Kulübü öğrencileri, TEKNOFEST’te Liselerarası İnsansız Hava Araçları yarışmasında Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Bursa’da düzenlenen TEKNOFEST Liselerarası İnsansız Hava Araçları yarışmasına katılan Eskişehir Anadolu Lisesi Robotik Kulübü öğrencileri 2 bin 700 takım içinden ilk 55 takım arasına kalarak Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı. Başarılı öğrenciler, daha sonra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Prof. Dr. Mandal, öğrencilere Türkiye finallerinde başarılar diledi. Öte yandan liseli öğrencilerin oluşturduğu İnsansız Hava Aracının kırmızı-siyah renklerde olması dikkat çekti. Türkiye finalleri 29 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.