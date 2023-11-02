Eskişehir’de yaşayan 5 yaşındaki Muhammed Ensar, günlerdir İsrail’in işgali altındaki Gazze’deki Müslüman kardeşlerine destek olmak amacıyla bir mektup yazdırdı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları yaklaşık bir aydır devam ediyor. Yoğun ateş altında olan bölgede binlerce kişi hayatına kaybettiği, 19 bini aşkın da yaralı olduğu belirtiliyor. Türkiye’den de zor durumda olan savaş bölgesine hem maddi hem manevi destekler sürerken, Eskişehir’de yaşayan 5 yaşındaki Muhammed Ensar isimli bir çocuk, Gazze’de saldırı altında olan Müslüman kardeşlerinin zor durumuna kayıtsız kalmadı. Muhammed Ensar, Gazze’de abluka altında olan insanlara destek olmak amacıyla bir mektup yazdı.

“Emin olabilirsiniz ki, biz hep tek yüreğiz ve ümmetiz”

Henüz okuma yazma bilmeyen Muhammed Ensar’ın annesine yazdırdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Bismillahirrahmanirrahim. Selamün Aleyküm canım kardeşlerim; ben Muhammed Ensar, 5 yaşındayım ve Türkiye’de yaşıyorum, henüz okuma yazma bilmediğim için bu mektubu anneme yazdırıyorum. Günlerdir zulüm altına olduğunuzu biliyorum ve sizin için her gece annemle birlikte dualar ediyoruz Allah’a. Sizi çok seviyorum çünkü siz çok kıymetlisiniz ve her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Siz benim canım Müslüman kardeşlerimsiniz ve biz burada zalim İsrail’in zulmüne karşı çıkıyoruz. Belki onları durduracak gücüm yok ama onların ürünlerini, mallarını almıyoruz ve zalimin karşısında duruyoruz. Emin olabilirsiniz ki, biz hep tek yüreğiz ve ümmetiz. Selam ve dua ile.”

Muhammed Ensar’ın duygulandıran mektupta el ele kalpten tutan iki insan resmi ile Türkiye ve Filistin bayrakları resmettiği de görülüyor.