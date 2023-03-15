Eskişehir Profesyonel Kuaförler Derneği’nin üyeleri Hatay’daki kurulan çadır kentte yaşayan depremzede çocuklara kişisel bakım hizmeti verip, oyuncaklar dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında hasar alan 11 ilden biri olan Hatay’a giden Eskişehir Profesyonel Kuaförler Derneği’nin üyeleri, burada kurulan çadır kette geneli çocuk olan yaklaşık 500 kişiye tıraş ve saç şekillendirme hizmeti verdi. 25 kişiden oluşan kuaför ekibi, vatandaşlara kişisel bakım hizmeti verdikten sonra, Eskişehir’den getirdiği oyuncak ve içeresinde hijyen malzemelerinin bulunduğu paketleri hediye etti. Yeni saç stilleri ile oyuncaklarını alan çocukların mutlu olduğu gözlenirken, kuaför abi ve ablalarına teşekkür ettiler. Saç bakımı yapılan çocuklarla dernek üyeleri hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmedi.