Eskişehirli minik karateciler Uşak’ta düzenlenen iller arası karate turnuvasından 8 madalyayla döndü.

Eskişehirli minik karateciler Uşak’ta düzenlenen iller arası karate turnuvasından 8 madalyayla döndü.

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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Uşak ’ta düzenlenen iller karası karate turnuvasına katıldı. Eskişehirli minik karateciler, turnuvada kata ve kumite tekniklerinde 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. Sporculardan Talha Ediz İnarlıoğlu ve Yasemin Yağmur Atay altın, Ecrin Yılmaz gümüş ve bronz, Pirihan Naz Sakinak gümüş; Berat Yılmaz, Mina Arvas ve Osman Karavil ise bronz madalyanın sahibi oldu.