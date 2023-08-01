İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası’nda mücadele eden Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Yasemin Yağmur Atay ve Osman Karavil üçüncü oldu.

28-30 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası sona erdi. Turnuvada üçüncülük mücadelesine çıkan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları Yasemin Yağmur Atay ve Osman Karavil rakiplerini mağlup ederek madalya kazandılar. İki sporu düzenlenen törenle madalyalarını teslim aldılar. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.