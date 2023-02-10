Eskişehir’de 20 kadın, Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı Sütlüce Belde Evi’nde günde 12 saat gönüllü olarak çalışarak, depremzedeler için soğuktan koruyan kıyafetler dikiyor.

Eskişehir’de 20 kadın, Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı Sütlüce Belde Evi’nde günde 12 saat gönüllü olarak çalışarak, depremzedeler için soğuktan koruyan kıyafetler dikiyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, kazazedeler için tüm Türkiye seferber oldu. Eskişehirli 20 kadın da Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı Sütlüce Belde Evi’nde kazazedelere yardım için kolları sıvadı. Kadınlar hem çocuk hem de yetişkinler için soğuk havadan koruyacak eşofman ve polar battaniye gibi malzemeler dikiyor. Her gün yaklaşık 12 saat harcanarak üretilen kıyafetler, yıkanıp kolilere doldurulduktan sonra deprem bölgesine gönderilmesi planlanıyor.

“Onlar orada üşüyünce biz de üşüdük”

Tepebaşı Belediyesi Belde Evi kursiyeri Zeynep Deyiz, depremi duyduktan sonra çok üzüldüklerini ve Sütlüce kursiyerleriyle bir araya gelerek depremzedelere gönüllü olarak destek olmak istediklerini belirterek, ”Haberlerde olayları görünce çok üzüldük. Onlar orada üşüyünce biz de üşüdük. Arkadaşlarımla ne yapabiliriz diye düşündük. Dedik ki biz dikiş dikmeyi biliyoruz. Başkanımızdan biz rica ettik, o da bize belde evini açtı. Biz de arkadaşlarımızla burada toplandık. Depremzedeler için burada kesiyoruz, dikiyoruz, paketliyoruz, bazen ağlayıp dua ediyoruz. Sadece eşofman, polar ve battaniye yollamayacağız, dualarımızı da yollayacağız. Çocuklar için 4 yaşından 11 yaşında kadar alt üst eşofman dikmeyi hedefledik. Kumaşımız çok olunca gençlerimiz ve yaşlılarımız için de bir şeyler dikmeye karar verdik. Samsun’dan polar temin ettik. O polarları soğukta omuzlarına atabilmeleri için şal, küçük bebekleri sarabilmeleri için minik battaniyeler yapıyoruz. Dikip bitirip birkaç gün içinde teslim etmeyi düşünüyoruz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum, kendisi kapılarını açtı bize. Bize dedi ki ‘Orası belde evi, siz de belde sakinisiniz (Sütlüce). O ev sizin’ dedi. Çok teşekkür ediyorum ona” şeklinde konuştu.

“Yetiştirmek için 12 saat yetmez, 14-15 saat devam edeceğiz”

Kursiyer Aynur Çokay, 1 yaştan 60 yaşa kadar 350 tane eşofman takımı dikmeyi hedeflediklerini belirterek, ”Malzememiz bol olduğu için çıtayı uzun tuttuk. Üretimimiz bereketli Allah’a şükür. Kesimlerimizi bitirip akşam evde makinelerimizle devam edeceğiz. Yetiştirmek için 12 saat yetmez, 14-15 saat devam edeceğiz. Elimizden gelirse de diktiklerimizi yıkadıktan sonra pazartesi sabahı göndereceğiz. Burada 20 kişi gönüllü olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.