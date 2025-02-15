Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Üretici Kadınlar Platformu’nun 14 Şubat Sevgililer Günü için Adalar’da açtığı stantları ziyaret etti. Kadınların el emeği ürünlerini tek tek inceleyen Başkan Ünlüce, “Kadınlar ürettikçe biz destekleyeceğiz. Ne mutlu üreten kadınlara ne mutlu emeğine sahip çıkanlara.” dedi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Üretici Kadınlar Platformu üyeleri Adalar’da stant açtı. Stantları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kadınların emeğinin önemine vurgu yaptı.

Ürünleri çok beğenen ve kadınları tebrik eden Ünlüce, “Kadınlar ürettikçe biz destekleyeceğiz. Ne mutlu üreten kadınlara ne mutlu emeğine sahip çıkanlara! Kadınlarımızın on parmağında on marifet var. Hepsini yürekten kutluyor ve ilgileri için kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Platform üyeleri de Başkan Ünlüce’nin her zaman üreten kadının yanında olduğunu belirterek, destekleri için teşekkür ettiler.

Gezi sırasında vatandaşlar Başkan Ünlüce’ye yoğun ilgi göstererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.