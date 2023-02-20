Eskişehirli hayırseverler, depremzede vatandaşlar için 71 Evler Mahallesi’ndeki Atılgan Düğün Salonu’na topladıkları yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Eskişehirli hayırseverler, depremzede vatandaşlar için 71 Evler Mahallesi’ndeki Atılgan Düğün Salonu’na topladıkları yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

Eskişehir Emek, 71 Evler ve Erenköy Mahallesi’nde yaşayan hayırseverler, depremzede vatandaşlar için bir araya gelerek yardım kampanyası başlattı. Odunpazarı Ertaş Caddesi’ndeki Atılgan Düğün Salonu’nda çeşitli yardım malzemeleri toplayan yardımseverler, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ilk günlerinden itibaren desteklerine devam ediyorlar. Eskişehirli gönüllüler, kendilerince oluşturdukları toplama ve dağıtım merkezinde ev eşyaları başta olmak üzere kıyafet, erzak ve temizlik malzemelerini ihtiyaç sahiplerine temin ediyor. Mahalle muhtarlarının da ifade ettiği üzere, gönderilen yardım malzemeleri içerisinde kullanılamayacak durumda olanların hem kendilerini hem de afetzedeleri zor durumda bıraktığını özellikle vurguladılar.

“Giyimden gıdaya kadar afetzedelere yardımcı olmaya çalışıyoruz”

Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl, “Biz gönüllüler olarak Eskişehir’e gelen kardeşlerimiz için bir kampanya başlattık. Murat Atılgan Bey’in düğün salonunu kullanmaya karar verdik. Gönüllü vatandaşlarımızla birlikte burada depremzedeler için yardım malzemesi topluyoruz. Giyimden, gıdaya kadar afetzede kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yardım malzemeleri, gönüllü kardeşlerimizin tarif ettiği adreslerden alınıyor ve buradaki depoya getiriliyor” dedi.

“Erzak ve temizlik malzemelerine ihtiyacımız var”

Emek Mahallesi sakinlerinden Bayram Akıl, “Depremin olduğu ilk günden beri buraya gelen yardımları toplayıp ayrıştırıyoruz. Kirli yardım malzemeleri vermemeye uğraşıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan, kendilerinin kullandıkları eşyaları getirmemelerini istiyoruz. Çünkü onları ayırmak hem bizlere zahmet oluyor hem de elde kalıyor. Çok fazla erzaka ve temizlik malzemelerine ihtiyacımız var. Bunların bir an önce temin edilmesi gerekiyor. Biz buradan herkese ulaşmaya çalışıyoruz ve elimizden geldiğince yardımları eşit miktarda dağıtıyoruz. Yardım malzemesi için buraya gelen vatandaşlar, diğerlerini de düşünerek hareket etsinler. Tek isteğimiz bu yöndedir” şeklinde konuştu.

“20 kadar afetzedeyi eve yerleştirdik”

71 Evler Mahallesi Muhtarı Veysel Gaznepoğlu, “Deprem bölgelerinden gelen mağdur kardeşlerimize elimizden gelen desteği veriyoruz. İhtiyaçlarını görüp, ev isteyenlere de ev temin ediyoruz. Mahallemdeki hayırseverler sayesinde 20 kadar afetzedeyi eve yerleştirdik. Vatandaşlarımız, evlerini ücretsiz olarak açtılar. Buradaki malzemeleri gönüllü olarak dağıtıyoruz. Yardım malzemelerini alıyoruz ve ihtiyacı olanlara götürüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.