Eskişehir’de yaşayan özel gereksinimli ve kimsesiz olan toplam 200 çocuğun bayramlık ihtiyacı hayırseverler tarafından karşılandı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye mahallesi İstasyon caddesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu’nun bahçesinde özel gereksinimli ve kimsesiz çocuklar için bayramlık eşya dağıtımı yapıldı. Hayırsever vatandaşlar tarafından organize edilen çalışmada toplamda 200 çocuğun kıyafet, ayakkabı, iç çamaşır ve çorap gibi bayramlık ihtiyaçları karşılandı. Çocukları sevindirmek isteyen hayırseverler yanlarında pasta, hikaye kitabı ve oyuncak getirmeyi ihmal etmedi.

Bayramlık dağıtımına katkı sağlayan hayırseverlerden olan Ayşegül Bozbaş, çocukların yüzüne yansıyan mutluluğun her şeye değer olduğunu söyledi. Ellerinden geldiğince bu tarz çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Bozbaş, "Bugün Dumlupınar İlkokulu’nda özel gereksinimli ve kimsesiz çocuklarımızla bir araya geldik. Hayırsever arkadaşlarımızla bu çocuklarımızın bayramlık ihtiyaçlarını karşılamak, bir nebze de olsa kendilerini mutlu etmek istedik. Onların gülümsemesi bizim için dünyalara bedel" dedi.