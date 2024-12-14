Eskişehir’de yaşayan bir hayırsever, okul yapımında kullanılması için evini, Eskişehir Valiliği’ne bağışladı.

Eskişehir yaşayan bir hayırsever, Tepebaşı İlçesi Çamlıca Mahallesi’nde bulunan evini okul yapımında kullanılması için Eskişehir Valiliği’ne bağışladı. Evinin satılmasını ve elde edilen maddi tutarın okul yapımında kullanılmasını talep eden hayırsever, Eskişehir Valiliği’ne giderek dilekçe verdi.

Bağışlanan evin, 26 Aralık günü 71 Evler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda yapılacak açık arttırma ile satılacağı öğrenildi.