Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı desteği ile yürütülen ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor’ programı çerçevesinde Karabük’ün Safranbolu ilçesine ‘Çiftçi İnceleme Gezisi’ düzenlendi.

Tarımın içinde hep var olan ancak tarımsal üretimdeki katkıları yeterince görülmeyen kadın çiftçilerin, tarımsal yeniliklerden ve yeni teknolojilerden haberdar olarak kaynaklarını daha etkin yönetebilmeleri, farklı tarım tekniklerini uzmanından yerinde öğrenerek üretim süreçlerinde uygulayabilmeleri; özellikle kadın odaklı yeniliklerin yaygınlaştırılarak kadın çiftçilerin tarımsal üretim sürecine daha aktif olarak dâhil olmalarını sağlayarak aile ekonomisine ve kırsal alanlarda yaşamın sürdürülebilirliğine katkı yapmak amacıyla gezi düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ve İl Müdürlükleri işbirliği ile 2015 yılından itibaren uygulanan tarımsal yayım projelerinin uygulanması çerçevesinde düzenlenen Çiftçi İnceleme Gezisine İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, Konu sorumlusu Ziraat Mühendisleri Zuhal Akaya ve Mustafa Mutlu Aslan, S.S.Gökçekuyu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kezban Kurnaz ve Eskişehir’de uygulanan Safran Üretimi Demonstrasyonlarını üstelenen kadın çiftçiler katılım sağladı.

‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor’ 2023 yılı programı çerçevesinde, Eskişehir’de hali hazırda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü kontrolünde yürütülen “Eskişehirli Hanımlar Safran Üretiyor" projesi çerçevesinde Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile Seyitgazi- Beykışla Mahallesi, Han- Gökçekuyu Mahallesi, Sarıcakaya - Mayıslar Mahallesi, Tepebaşı - Kızılinler Mahallesi ve Sivrihisar Merkez de safran üretimini yaygınlaştırma çalışmaları yapılıyor. Bu çerçevede safran ürününe olan ilgiyi arttırmak için ilk etapta Sarıcakaya, Han, Seyitgazi, Tepebaşı ve Sivrihisar ilçelerinde 8 kadın üreticiye 100’er metrekare alanda olmak üzere toplamda 800 metrekare alanda demonstrasyon bahçeleri kuruldu.

Safran tarımının yerinde görülerek kadın çiftçilerin bu alandaki bilgi ve becerilerini arttırmak; uzman üreticilerle görüşerek ürün hasadı, kurutulması, muhafazası konularında tecrübe edinmelerini sağlamak; çok karlı bir alternatif tarımsal ürün olarak görülen safran ürünün pazarlama kanallarının kolaylığına şahit olarak motivasyonlarını arttırmak ve Eskişehir’de kurulan bu demonstrasyonlardan en iyi sonucu alarak safran üretimini Eskişehir’de yaygınlaştırmak amacıyla safranıyla ünlü Karabük ve Safranbolu’ya düzenlenen teknik gezi safran üretimi alanında gönüllü olarak sorumluluk alan kadın çiftçilere projeyi başarıyla uygulayabilecekleri konusunda umut aşıladı.

Teknik gezi çerçevesinde Karabük İl Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Yaşar Erdoğan ve Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül de ziyaret edilerek Karabük’te safran tarımı hakkında bilgi edinilerek, Karabük ile Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde yürütülen projeler hakkında istişare edildi. Bilgilendirme toplantılarının ardından Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin rehberliğinde safran yetiştirilen alanlar ile pazarlama alanları yerinde gözlemlendi. Safran üretim ve pazarlama alanlarının incelenmesinden sonra tarihi Safranbolu ilçe merkezi ziyaret edilerek kadın çiftçilere ilçeyi tanıma ve görme fırsatı sunuldu. Geziden oldukça memnun dönen kadın çiftçiler, teknik gezi sonrasında safran üretimi konusunda özgüvenlerinin daha da arttığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteği ile bahçelerinde kurulan bu safran deneme bahçelerini geliştirerek Eskişehir’in safran üretiminde, ülkemizde ve dünyada zirveye taşınması konusunda büyük bir istekle çalışacakları sözünü verdi.