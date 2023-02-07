Eskişehir’de gönüllülerden oluşan bir grup, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Haller Gençlik Merkezi’nde adeta yardım seferberliği ilan etti.

Eskişehir’de gönüllülerden oluşan bir grup, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Haller Gençlik Merkezi’nde adeta yardım seferberliği ilan etti.

10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen sonrasında yaraların sarılması için adeta seferberlik ilan eden Eskişehirli gönüllüler, dün gece saatlerinden itibaren Haller Gençlik Merkezi’nde yardımları toplamaya başladı. Bölgede yaraların sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 1 tırlık eşya gönüllü vatandaşların da yoğun çabasıyla toplandı. Yardım kampanyasının ihtiyaç olduğu sürece devam edeceğini söyleyen gönüllüler, zorlu kış şartlarından dolayı ısıtıcı gibi eşyaların hayati önem taşıdığını vurguladılar.

“Sadece buradan bir tır dolusu eşya toplandığını söyleyebilirim”

Haller Gençlik Merkezi’nde yardım koordinatörlüğü yapan Alperen Düven, gönüllülerin canla başla yardım için çalıştığını söyledi. Deprem bölgesinde etkilenen vatandaşların haberlerinden hemen sonra yardım toplama biriminin kurulduğunu aktaran Düven, “Ben de buradaki yardımların sorumluluğunu üstleniyorum. Arkadaşlarımızla birlikte gelen eşyaların toplanması ve düzenlenmesini sağlıyoruz. Yardım kampanyamız dün başladı. Dünden beri vatandaşlarımız çok fazla yardım getirdi. Öncelikle eşyaların tespitini yapıyoruz, kayıt altına alıyoruz. Bu alana çıkartıp mont, ayakkabı gibi farklı kategorilerin ayrımını yapıyoruz. Daha sonra paketleyerek Eskişehir İl Özel İdare’ye gönderiyoruz. Tam sayı veremiyoruz ancak sadece buradan bir tır dolusu eşya toplandığını söyleyebilirim. Şu an 700’ün üzerinde arkadaşımız gönüllü olarak çalışmak istedi. Biz burada 70 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Sabah 9’dan beri yoğun şekilde uğraşıyoruz”

Gönüllü Mehmet Ali Cengiz, dün gece saatlerinden bu yana ciddi şekilde yardım aldıklarını belirtti. Çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini aktaran Cengiz, “Burada gönüllü olarak faaliyetlere destek veriyorum. Arkadaşlarımızla birlikte sabah 9’dan beri yoğun şekilde uğraşıyoruz. Öncelikle gelen kıyafetleri kadın, erkek, çocuk olarak ayırıyoruz. AFAD’ın bize verdiği yönergelere göre kolilere koyuyoruz. Burada bizim asıl görevimiz gelen eşyaları ayrıştırmak ve doğru şekilde kategorize edebilmek” sözlerini kullandı.

“Kış olmasından dolayı ısıtıcı ve battaniye çok önemli”

Bir diğer gönüllü Nilüfer Biçer, öğle saatlerinden itibaren çok ciddi yoğunluk oluştuğunu söyledi. Tüm vatandaşların çok duyarlı hareket ettiğinin altını çizen Biçer, “Her türlü yardım malzemesi bize ulaştı. Dün ve bugün herkes özveriyle çalışıyorlar. Gelen eşyaları arkadaşlarımız kategorize ediyor. Ardından tırlara ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine gidecekler. Kış olmasından dolayı en fazla battaniye, yorgan, ısıtıcı ve çadır çok önemli. Tabii ki bebekler için bez ve mama gibi çocuk malzemeleri ihtiyaçlarımız da bulunuyor” ifadelerini kullandı.