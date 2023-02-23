Eskişehir’de bir araya gelen gönüllüler, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından bölgeye 20 tır yardım malzemesi gönderdi.

Eskişehir’de bir araya gelen gönüllüler, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından bölgeye 20 tır yardım malzemesi gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerin ardından 10 ilde gerçekleşen yıkımların oluşturduğu yaraların sarılması için Türkiye adeta tek yürek oldu. Deprem sonucu 10 ildeki vatandaşlarda oluşan yarayı sarmak için 71 ilden yardım tırları gönderildi. Kamu ve özel işletmelerin yanı sıra gönüllülerin de elini taşın altına koymasıyla birlikte deprem bölgesindeki vatandaşların eksikleri hızla giderildi.

Eskişehir’de bir araya gelen gönüllüler de çevrelerinden gelen desteklerle birlikte 20 tır yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdi. Bölgedeki afetin ardından bir araya gelen gönüllüler, gıda, temizlik malzemesi, elektrikli ısıtıcı, soba, odun, kıyafet, ayakkabı, battaniye ve çadır ile doldurdukları 20 tırı depremzedelere götürdü. İlk başta 3 kişi yardım toplamaya başlayan daha sonra diğer gönüllülerin de kendilerine katılmasıyla kalabalık bir ekip olarak daha fazla kişiye ulaşan Eskişehirli gönüllüler, deprem bölgesinde bulunan tüm il ve ilçelere yardım götürmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Hatay’da yaşanan depremle birlikte mağduriyetin arttığı bölgede çadır ihtiyacının giderilmesi için çalıştıklarını belirten Gökçehan Sakartepe, “Önümüzdeki günlerde bölgeye tekrar yardım malzemesi ve çadır dolu tır göndereceğiz” dedi.

“Toplanan ürünlerin doğru dağıtılması için tırlarda mutlaka ekipten arkadaşlarımız bulundu”

Depremzedeler için gönderilen ürünlerin bölgede doğru noktalara bırakılmasını ve dağıtılmasını sağlamak için kendi arkadaşlarından birisinin mutlaka gittiğini belirten Gökçehan Sakartepe, yaptıkları yardım kampanyasını şu şekilde anlattı:

“İlk başta 3 kişi yardım toplamaya başladık. Çevremizdeki tanıdığımız insanlardan, arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan gelen destekler ile elimizden geldiğince yardım malzemesini bir araya getirdik. Daha sonra bize katılıp yardım etmek isteyen gönüllüler oldu. Hayır işi olduğu için hiç kimseyi geri çevirmedik. Birkaç gün içinde kalabalık bir ekip olarak tırlarımızı hazırlamaya başladık. Herkes çevresindekilere ulaşınca büyük bir ağa sahip olduk. Sosyal medyayı da aktif kullanarak bölgede ihtiyaç duyulan malzemeleri topladık. Toplanan ürünlerin doğru dağıtılması için tırlarda mutlaka ekipten arkadaşlarımız bulundu. Geçtiğimiz gün Hatay’da yaşanan depremin ardından bölgede çadır ihtiyacının çoğaldığını öğrendik. Şimdi de çevremizden ve hayırseverlerden çadır topluyoruz. Önümüzdeki günlerde bölgeye tekrar yardım malzemesi ve çadır dolu tır göndereceğiz.”