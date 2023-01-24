Eskişehirli atlet Eda Nur Tulum, Bursa’da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonası’nda 400 metrede iki günde 2 rekor kırdı.

Eskişehirli atlet Eda Nur Tulum, Bursa’da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonası’nda 400 metrede iki günde 2 rekor kırdı.

Genç sporcu, organizasyonun ilk gününde 400 metrede 18 ve 20 yaş altı Türkiye rekorunun yeni sahibi olmuştu ve 400 metre seçmelerinde 54.95 saniyede koşarak Derya Yıldırım’a ait 20 yaş altı Türkiye rekorunu kırmıştı. Eda Nur, şampiyonanın ikinci günündeki 400 metre finalinde ise 54.38 saniyelik derecesiyle rekorunu geliştirdi. Performansıyla dikkati çeken sporcu, final yarışının ardından sevinç yaşadı.