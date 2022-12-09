Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları ses dalında Eskişehir’i temsil eden genç müzisyen Hevin Su Göv, Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları ses dalında Eskişehir’i temsil eden genç müzisyen Hevin Su Göv, Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlerin yararlı zaman geçirmesi amacıyla düzenlenen Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Türkiye finalleri gerçekleştirildi. Her ilde düzenlenen İl finalleri ve Bölge finallerinin ardından Ankara’da Gençlik Spor Bakanlığı’nın binasında düzenlenen Türkiye finalinde Hevin Su Göv, ikinci oldu. Eskişehir ve İç Anadolu Bölgesi’ni temsil eden genç müzisyen, sahnede başarılı bir performans sergiledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, genç müzisyene ödülünü teslim etti.