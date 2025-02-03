Eskişehirli fotoğraf sanatçısı Gülin Yiğiter, FIAP Uluslararası Kulüpler Dünya Kupası Fotoğraf Yarışması’nda "Flamingolar" eseriyle Bireysel Dünya 2’inciliği elde ederek gümüş madalya sahibi oldu.

FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) tarafından düzenlenen ve uluslararası fotoğraf kulüplerinin katıldığı organizasyon, kulüpler arasında sanatsal fotoğrafçılığı teşvik etmeyi amaçlıyor. Yarışmaya, dünya genelindeki fotoğraf kulüpleri ve dernekleri katılım sağlayabiliyor. Fotoğraflar, uluslararası jüri tarafından sanatsal, teknik ve anlatım gücü açısından değerlendiriliyor. Eskişehirli fotoğraf sanatçısı Gülin Yiğiter, FIAP Clubs’ World Cup (FIAP Kulüpler Dünya Kupası) Yarışması’nda "Flamingolar" eseriyle Bireysel Dünya 2’inciliği elde ederek gümüş madalya sahibi oldu. Bununla birlikte Yiğiter’in bir başka eseri de aynı yarışmada sergileme aldı.

Farklı şehirlerde düzenlediği sunumlar ve söyleşilerde fotoğraf sanatına ilgi duyanlarla bir araya geliyor

Bankacılık mesleğinin yanında hobi olarak fotoğraf çekmeye başladığını söyleyen Yiğiter, 2013 yılından bu yana insan, manzara, belgesel, seyahat ve drone fotoğrafçılığı alanlarında çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirdi. Çalışmaları ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödül ve dereceler elde eden Yiğiter, "Geçtiğimiz sene Türkiye’den kadınlar adına ilk defa kolektif bir topluluk oluşturarak "Anı Yakala" grubuyla yarışmaya katılım gösterdik. Bu sene de aynı şekilde devamını sağladık. EFSA (Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri) Derneği’ne üye olduktan sonra birçok sunum, söyleşi ve sergilere katıldım" ifadelerine yer verdi.

Farklı şehirlerde düzenlediği sunumlar ve söyleşilerde fotoğraf sanatına ilgi duyanlarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığını belirten Yiğiter, ilk kişisel sergisinin ise 2020 yılında İstanbul Zeytinburnu Belediyesi’nde sanatseverlerle buluştuğunu aktardı. Şu anda aktif olarak Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (EFSA) üyesi olan Yiğiter, fotoğrafçılık tutkusunu geliştirmeye devam ettiğini ekledi.