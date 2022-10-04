Eskişehir’in tanınmış firmalarından Donas, yaz kış besleme yaptığı sokak hayvanlarını 4 Ekim Sokak Hayvanlarını Koruma Günün’de unutmadı.

Eskişehir’in tanınmış firmalarından Donas, yaz kış besleme yaptığı sokak hayvanlarını 4 Ekim Sokak Hayvanlarını Koruma Günün’de unutmadı.

Eskişehir’de vatandaşların çoğunlukla tercih ettiği Donas lezzetinin yanı sıra yapmış olduğu sosyal projelerle dikkat çekiyor. Yaz kış demeden DNS Yönetim Kurulu, sokak hayvanlarının yanında oluyor. Katkısız doğal olarak vatandaşın damak tadına hizmet eden Donas, gün sonunda kalan ürünlerini sokak hayvanlarına veriyor. Düzenli şekilde besleme yapan gruba bağlı ekipler, sokakta bulunan hayvanlarla bire bir ilgileniyor. Yapılan bu çalışma ise örnek oluyor. Firma beslediği sokak hayvanlarına 4 Ekim Sokak Hayvanlarını Koruma Günü dolayısıyla da özel bir besleme gerçekleştirdi.

“Donas lezzetini sokaktaki dostlarımızla da paylaşıyoruz”

Sosyal projeleri hakkında konuşan Mert Höyüklüoğlu, “Sokak hayvanlarını kendi ürünlerimizle düzenli olarak beslemeye çalışıyoruz. Artan, kalan ürünlerimizi fırsat buldukça özellikle kış aylarında sokak hayvanlarımıza getirmeye çalışıyoruz. Bizim doğal ve katkısızı olan Donas lezzetimizi onlara da sunuyoruz. Sürekli, fırsat buldukça besliyoruz. Sokaktaki hayvanlarımızı mümkün olduğunca yalnız bırakmamaya çalışmalıyız. Her daim onların arkasında kalalım” dedi.

DNS Grup çalışanlarından Ali Keskin ise yaptıkları besleme hakkında şunları söyledi:

“Hayvanları her hafta beslemeye çalışıyoruz. Buraya insanlara verdiğimiz gibi, kullandığımız malzemeleri köpeklere de vermeye çalışıyoruz. Özellikle besliyoruz. Onların kış aylarında da aç kalmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”