Eskişehir’de bulunan bir esnafın camına yapıştırdığı “bugünkü kazancımızı deprem bölgene bağışlıyoruz, milletimizin başı sağ olsun” yazılı kağıt görenlerin saygısını kazandı.

Eskişehir’de bulunan bir esnafın camına yapıştırdığı “bugünkü kazancımızı deprem bölgene bağışlıyoruz, milletimizin başı sağ olsun” yazılı kağıt görenlerin saygısını kazandı.

Deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bir günlük kazancının tamamını bağışlayacağını belirten esnaf müşterilerin takdirini topladı. Dükkânın camındaki “bugünkü kazancımızı deprem bölgene bağışlıyoruz, milletimizin başı sağ olsun” yazılı kağıt gören müşterilerin dikkatini çekti. Yazıyı gören vatandaşların bir çoğunun esnaftan alışveriş yapmak için kuyruk oluşturduğu görüldü. Konuyla ilgili konuşan esnaf ise, "Aslında böyle yazmak istemiyorduk ama belki vatandaşlar ilgi gösterir ve daha fazla bağış toplanır diye düşündük” dedi.