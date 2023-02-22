Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında başka illere taşınan vatandaşlar kira artışlarında muztarip olurken, Eskişehir’de kiraların değişmediğini söyleyen Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, “Bazı esnaflar evlerini ücretsiz vermeye karar verdi” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında başka illere taşınan vatandaşlar kira artışlarında muztarip olurken, Eskişehir’de kiraların değişmediğini söyleyen Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, “Bazı esnaflar evlerini ücretsiz vermeye karar verdi” dedi.

Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı. Deprem 11 ilde büyük çaplı yıkıma neden olurken 41 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Bölgede yerleşim birimleri tahrip olurken depremin vurduğu illerden diğer illere adeta göç başladı. Deprem bölgesine yakın şehirlerde nüfus yoğunluğu gözle görülür biçimde arttı, kiralarda buna bağlı olarak yükseldi. Deprem sonrasında bazı illerde yapılan kira zamlar fırsatçılık olarak nitelendirilirken, bu durum depremden etkilenen vatandaşları mağdur ediyor. Depremzedelerin yerleştiği illerden biri olan Eskişehir’e, valiliğin açıkladığı rakamlara göre 17 bin 237 depremzede vatandaş geldi. Bu sayının önümüzdeki günlerde artması beklenirken, kentte kira fiyatlarının sabit kalması, hatta bazı ev sahiplerinin ücretlerde indirim yapması dikkat çekiyor. Bazı Eskişehirli ev sahiplerinin yardımsever tavrı depremzedeler başta olma üzere vatandaşlardan takdir topluyor. Eskişehir’de semt ve binaya göre değişiklik gösteren kira fiyatları 2 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor.

“Depremzede vatandaşlara elimizden gelen yardımları yapmaktayız”

Deprem bölgelerinden şehre yerleşen vatandaşlar hakkında konuşan Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, gelen nüfusun kira fiyatlarını etkilemediğini aktardı. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlara Eskişehir esnafının her zaman yardımcı olduğunu belirleten Çelik, “Ülke olarak çok ağır bir deprem yaşadık, Allah bir daha yaşatmasın. Bu afet bütün şehirleri etkiledi. Eskişehir’e de 7 bin 500- 10 bin kadar depremzede kardeşimiz geldi. Pandemi döneminde inşaat üretimi azaldığı için ev bulmakta sıkıntı yaşanıyor. 6 ay kış yaşayan bir şehir olarak bütün vatandaşlarımız evlerinde. Esnaflarımızın bazıları depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için evlerini ücretsiz vermeye karar verdi. Kimi tanıdığımız esnaf arkadaşlarım otellerini açmakta, kimisi kullanmadığı evleri açmakta. Eskişehir halkı olarak depremzede vatandaşlara elimizden gelen yardımları yapmaktayız. Eskişehirliler bu konuda gerçekten duyarlı. Biz ne üyelerimizden ne vatandaşlardan ne de müşterilerimizden zam talebi, ya da şikâyet almadık. Bazı esnaflarımız 2-3 aya kadar kira almıyorlar, bazıları da kiralarda indirim yaparak vatandaşlara destek oluyorlar. 2 bin liradan başlayan kiralar yerine ve binaya göre 10 bin liraya kadar çıkabiliyor” diye konuştu.