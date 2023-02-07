Eskişehirli esnaflar tarafından deprem bölgesindeki mağdur vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Eskişehirli esnaflar tarafından deprem bölgesindeki mağdur vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Eskişehirli esnaflar tarafından toplanan eşyalar deprem bölgesine gönderilmek üzere bu akşam yola çıkıyor. Battaniye, çocuk bezi, çocuk kıyafeti, kadın ihtiyaçları, kuru bakliyat, lamba ve fener gibi esnafların kendi aralarında topladığı eşyalar depremzedelere gönderilmek üzere hazırlandı. Düzenlenen kampanya görenlerden takdir toplarken, vatandaşlardan destek gördüğü ifade edildi. Kampanyayı organize eden Soner Kutlu, “Dün saat 23.00 itibariyle esnaf arkadaşlarımıza böyle bir faaliyet gerçekleştireceğimizle ilgili duyuru yapıldı. Biz de Kuyumcular Odası’yla beraber bir kampanya başlattık ve bu kampanya gittikçe büyüyor. Şu anda bir kamyonumuz çok rahat dolacak durumda. Battaniye, çocuk bezi, çocuk kıyafeti ağırlıklı kadın ihtiyaçları, kuru bakliyat, lamba ve fener tarzı eşyaları kendi aramızda topladık. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç taleplerini bize bildirdiler. Kamyonumuzu bu akşam saat 19:00’da çarşımızın önünden hareket ettireceğiz” şeklinde konuştu.