Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki bir börek işletmecisi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için bir günlük kazancını depremzedelere bağışladı.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki bir börek işletmecisi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için bir günlük kazancını depremzedelere bağışladı.

İstiklal Mahallesi’ndeki bir börekçi, sabah saatlerinde iş yerinin camına bugünün gelirini depremzedelere bağışlayacağını belirten yazı astı. Asılan yazıda “Türkiye’mizin başı sağ olsun. Sevgili komşularımız, değerli müşterilerimiz. Şimdi birlik zamanı hepimiz kardeşiz. Bugünkü ciromuzun tamamı depremzedelere bağışlanacaktır” dendi. Mahalleden geçen Eskişehirliler depremzedelere yardımcı olabilmek için yardım çağrısına kayıtsız kalmadı.