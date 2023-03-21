Eskişehirli dalgıçlar denizin 30 metre altında Türk bayrağı açarak hem 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutladılar hem de şehitleri andılar.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Eskişehirli dalgıçlar Marmaris’te denize daldılar. Eskişehirli dalış eğitmeni Ercan Dülger önderliğindeki 32 kişilik ekip kendi seviyelerine göre 30 metreye kadar dalışlar gerçekleştirdiler. Dalgıçlar ellerindeki Türk bayraklarını denizin altında açarak 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutlarken aynı zamanda şehitleri andı.