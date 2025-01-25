Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın çocuklar için ara tatil döneminde programına aldığı kukla atölyesi kursları yoğun bir ön kayıt sürecinin ardından başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Şehir Tiyatroları tarafından ücretsiz olarak düzenlenen ve çocukların kış aylarına denk gelen yarıyıl tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini amaçlayan kukla atölyeleri geçtiğimiz hafta içi ilk derslerine başladı

Birbirinden farklı kukla yapım tekniği uygulamalarının yanı sıra kukla eşliğinde hikâye anlatımları ile renklenen atölyeler, 4-12 yaş aralığındaki çocuklarımıza, yaş gruplarına göre kategorize edilen sınıflarda eğlenceli ve yaratıcı bir deneyim sunuyor. Kukla Tasarımcısı Filiz Çankaya rehberliğinde, Şehir Tiyatroları sanatçılarının eşlik ettiği ve yarıyıl tatili boyunca sürecek olan atölyeler, 350 kursiyer çocuğumuza ulaşarak, kapasitesinin de üstünde bir çalışma ile ay sonunda sona erecek.

Şehir Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada; “ Çocuklara kukla sanatını sevdiren, yaratıcılıklarını geliştiren, interaktif iletişim modeliyle kukla yapımı atölyelerinde sanatla iç içe olmalarına olanak sağlayan bu etkinliğimizi çok verimli buluyor ve önemsiyoruz. Programımız dâhilinde düzenli olarak tekrarlanması için çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerine yer verildi.