Çorum’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’na katılan Eskişehirli badminton sporcuları derece elde ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli Antrenör Volkan Şener eşliğinde turnuvalara hazırlanan ve altın jenerasyon olarak da adlandırılan badminton sporcuları Çorum’da 800’ü aşkın sporcunun katıldığı 15 yaş altı Türkiye Şampiyonası’na katıldı. Şampiyonada Tek Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu Irmak Rana Yemişen ve ikinciliği Elifnur Yıldırım elde etti. Çift Bayanlarda Türkiye şampiyonluğunu Yağmur Tuana Yemişen ve Irmak Rana Yemişen, Çift erkeklerde ise Türkiye üçüncülüğü Mehmet Gün ile Eymen Öztürk elde etti. Turnuvada kulüpler bazında ise Türkiye üçüncüsü Eskişehir’in DSİ Bent Spor Kulübü oldu.