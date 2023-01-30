Eskişehirli atlet Eda Nur Tulum, Bursa’da düzenlenen milli takım seçmelerinde 400 metreyi 54.22 saniyede koşarak, kendine ait olan U18 Türkiye rekorunu yeniledi.

Eskişehirli atlet Eda Nur Tulum, Bursa’da düzenlenen milli takım seçmelerinde 400 metreyi 54.22 saniyede koşarak, kendine ait olan U18 Türkiye rekorunu yeniledi.

28-29 Ocak tarihlerinde Bursa’da yapılan Balkan Büyükler Milli Takım Seçmelerinin son gününde Eskişehirli atlet Eda Nur Tulum kendi rekorunu tazeledi. Geçen hafta 20 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonasında 400 metrede 54.95 ve 54.38 olmak üzere iki rekor kıran genç atlet bu kez, 54.22lik derecesiyle rekoru yeniledi. Kendine ait olan rekoru geliştiren Tulum, U18de zirveye yerleşti. Art arda rekorlar kırarak performansıyla dikkat çeken genç sporcu, büyük sevinç yaşadı.