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Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte yer yer sis de etkisini hissettirdi. Aralıklarla devam eden yağışın öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının 10 ila 15 derece arasında düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Eskişehirliler yeni güne karla uyanırken, araçlar, parklardaki oyun alanları, yeni çiçek açmış ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.

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