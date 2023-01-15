Eskişehir’in coğrafi işaretli ürünü Met Helvası, Afyonkarahisar’a özgü manda kaymaklı lokum ve çeşitli tatlılar yerli yabancı turistlerin gözdesi olurken, yurt dışına ihraç edilmeye de başlıyor.

Eskişehir’in coğrafi işaretli ürünü Met Helvası, Afyonkarahisar’a özgü manda kaymaklı lokum ve çeşitli tatlılar yerli yabancı turistlerin gözdesi olurken, yurt dışına ihraç edilmeye de başlıyor.

Eskişehir’de Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren işletme, kendi imalatları olan çeşitli tatlılarla dünyaya açılıyor. Met helvası, manda kaymaklı lokum, leblebi tozu, leblebi kreması ve fıstık kreması gibi çeşitli ürünler Eskişehir halkının ve buraya gelen turistlerin gözdesi olurken şimdi de yurtdışına ihraç edilmeye başlandı. Gıda teknikeri olarak görev yapan Hazal Çelik, “Eskişehir’in coğrafi işaretli ürünü met helvası olduğu için bu tatlıyı yapmayı uygun görüyoruz, onun haricinde leblebi kurabiyesi de met helvası kadar ünlü olduğu için ağırlıklı ilgimizi bu ürünlere verdik. Leblebi kurabiyesi ‘talkan kurabiye’ olarak da bilinir. Eskişehir’de Tatar kökenli insan çok fazladır, talkan da Tatarca leblebi tozu anlamına gelir. Bu ürünleri Eskişehir halkı zaten çok seviyordu ama son zamanlarda yurtdışından da rağbet görmeye başladık. Başlarda kargo ile yurtdışına küçük çaplı satış yaparken şimdiler de Ukrayna Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelere iyi miktarda ihracat yapıyoruz. Ukrayna ile yaptığımız anlaşma neticesinde sağlıklı bir ihracat yapmamızın haricinde İtalya ile de yavaş yavaş ticaret yapmaya başladık. Yurtdışında çok ilgi görüyoruz, satışlarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

"Manda kaymaklı lokumumuz çok özeldir"

Farklı lezzetlerle turistlerin dikkatini çektiklerinin altını çizen Çelik, “Biz Eskişehirliler olarak haşhaşı kahvaltıda bile olmak üzere fazlaca tüketiyoruz. Haşhaş o güzel lezzetinin yanı sıra ağrı kesici özelliği ile de bilinir. Yaptığımız haşhaş ve Afyonkarahisar’a ait leblebi kreması fındık ve fıstık kreması kadar tanınan bir lezzet olmasa da çok rağbet gören tatlılarımızdır. Bu ürünlerin yanı sıra susam helvası ve manda kaymaklı lokum çok beğenilir, özellikle Afyonkarahisar’a ait olan manda kaymaklı lokumumuz çok özeldir. Bildiğiniz gibi manda yoğurdu her yerde bulunmayan ve hakiki lezzetine kolay ulaşılamayan bir üründür, bizim bu ürün ile yaptığımız lokum müşteriler tarafından çok beğenilir. Son olarak çifte kavrulmuş leblebi ve susam ile yaptığımız susam helvası Türk Kahvesi ile çok güzel giden bir başka değerli ürünümüzdür” ifadelerini kullandı.