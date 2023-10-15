Sivrihisar Belediyesi, kentin eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerini herkesin erişebileceği bir platforma taşıyan sanal tur projesini hayata geçirdi. Bu yenilikçi adım, dijital ortamda ziyaretçilere Sivrihisar’ın tarihini, kültürünü keşfetme fırsatı sunuyor.

Panoramik Sanal Tur Projesi, Sivrihisar’ın tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini 360 derece görüntülerle sunarak, kullanıcılarına gerçek bir ziyaret deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Bu projenin aynı zamanda kültürel turizmin geliştirilmesine ve Sivrihisar’ın turizm potansiyelinin daha da artırılmasına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Eskişehir’in ilk ve tek ‘Dünya Mirası’nın da sanal tur projesi ile gezilebileceğine dikkat çeken Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Sivrihisar’ımızın eşsiz mirasını herkesin görebileceği bir sanal platformda sunma amacımızı bu proje ile gerçekleştirdik. Kentimizin ilk ve tek dünya mirası olan Sivrihisar Ulu Camimiz ile birlikte diğer tarihi mekanları dijital ortamda ziyaret etmek isteyenler, artık sanal bir yolculuğa çıkabilecekler” dedi.

Tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak sunulan sanal tur projesine Sivrihisar Belediyesi’nin resmi web sitesi olan sivrihisar.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.