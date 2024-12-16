Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik,

Eskişehir’de 2018 yılından beri devam eden Sıfır Atık Projesi’yle toplam 310 bin 908 ton atığın ekonomiye kazandırıldığını açıkladı. Çelik, bu atıklar içerisinde ilk sırayı yaklaşık 150 bin ton ile kağıt atıkları alırken, 76 bin 655 ton metal, 43 bin 389 ton plastik ve yaklaşık 40 bin ton plastik atığın kaynağında ayrıştırılarak tekrar kullanıldığını belirtti.

2017 yılında Cumhurbaşkanlığı ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen; 2018 yılı başında Eskişehir’de uygulanmaya başlanan Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ve atığın geri kazanımının sağlanması gibi hedefleri kapsıyor. Bu kapsamda Eskişehir’de toplam 310 bin 908 ton atığın ekonomiye kazandırıldığı aktarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik, Sıfır Atık Projesi’yle ilgili detaylı bilgiler paylaşarak, şu şekilde konuştu:

Tüm sektörlerde düzenlenen Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi sayısı bin 960

“İlimizde İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda, ilk etapta kamu kurum/kuruluşları, eğitim kurumları ve sağlık kurumlarının tamamında proje hayata geçirilmiştir. 2019 yılında Sıfır Atık Yönetmeliği’nin yayımlanmasının ardından yönetmelik uyarınca Sıfır Atık Projesi’nin uygulanmasının zorunlu olduğu tüm bina ve yerleşkelerde sistem kurulumu sağlanmış ve Temel Seviye Sıfır Atık Belgeleri düzenlenmiştir. Bugün itibariyle ilimizde 289 adet kamu kurum/kuruluşu, 404 adet eğitim kurumu ve yurt, 19 adet sağlık kuruluşu, 84 adet konaklama tesisi, 549 adet zincir market, 4 adet 300 konut ve üzeri olan site ve 228 adet ÇED Yönetmeliği’ne tabi sanayi kuruluşu, yönetmelik uyarınca sistemin kurulması zorunlu olan akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri, alışveriş merkezleri, iş merkezleri, kargo şirketi gibi toplam 383 iş yerinin tamamında Sıfır Atık Sistemi kurulmuş ve Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi düzenlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, bugüne kadar tüm sektörlerde düzenlenen Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi sayısı bin 960’dır.”

"Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu noktaların hepsinde proje başarıyla uygulanmaktadır"

Çelik, 2023 ve 2024 yıllarında çok sayıda vatandaşın ikamet ettiği toplu konut ve sitelerin değerlendirilmesi amacıyla Eskişehir İl Müdürlüğünce denetimler ve saha ziyaretleri yapıldığını belirterek, açıklamasının devamında, “İlimize bağlı 12 ilçe Belediyesi ile 2 Merkez ilçe Belediyesinin tamamında Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi mevcuttur. İlimizde projenin uygulanması noktasında vatandaşlarımız yoğun olarak bulunduğu AVM, otogar, tren garı ve havalimanı gibi noktaların hepsinde proje başarıyla uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra ilimizde bulunan 4 tanesi 300 konut üzeri olan siteler öncelikli olmak üzere, 100 konut ve üzeri olan toplam 27 adet sitede toplam 3 bin 907 haneye ulaşılmış, vatandaşlarımız proje hakkında bilgilendirilerek kaynağında ayrıştırma ekipmanlarının dağıtımı yapılmış, Sıfır Atık Projesi’nin uygulanmasına başlanmıştır. Yaptığımız çalışmalarda bizlere destek olan ve projeye ilgisini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerine yer vermiştir.

"İki buçuk milyon adet ağaç kesilmekten kurtuldu"

Açıklamalarının sonunda proje kapsamında bugüne kadar elde edilen kazanımları açıklayan Çelik, “Eskişehir’de Sıfır Atık Projesi’nin uygulandığı yedi yıllık süreçte, toplam 310 bin 908 ton atık ekonomiye kazandırılmıştır. Bu atıklar içerisinde ilk sırayı yaklaşık 150 bin ton ile kâğıt atıkları alırken, 76 bin 655 ton metal, 43 bin 389 ton plastik ve yaklaşık 40 bin ton plastik atık, kaynağında ayrıştırılarak tekrar kullanılmıştır. Ekonomiye kazandırılan atıklar sayesinde 916 milyon kWh elektrik enerjisinden, yaklaşık 4 milyon 200 bin metreküp sudan, 666 bin 610 varil petrolden tasarruf edilmiş; kağıt atıklarının geri kazanılması sayesinde 2 milyon 550 bin adet ağacın kesilmesi önlenmiştir.” ifadelerini kullandı.