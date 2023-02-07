Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Eskişehir’den afet bölgesine 18 ambulans, 4 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı, 1 tam donanımlı konteyner ve 101 personel gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Eskişehir’den afet bölgesine 18 ambulans, 4 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı, 1 tam donanımlı konteyner ve 101 personel gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından meydana gelen yıkım nedeniyle ülkenin dört bir yanından arama, kurtarma ve sağlık ekipleri deprem bölgesine hareket etti. Dün 04.17’de meydana gelen ilk depremin hemen sonrasında, saat 04.30 itibarıyla Eskişehir İl Sağlık Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (SAKOM) etkin hale getirildi. Eskişehir İl Ambulans Servisi ve Eskişehir UMKE; kentten toplam 18 ambulans, 4 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı, 1 tam donanımlı konteyner ve toplamda 101 personeli deprem bölgesine sevk etti.

18 ekip deprem bölgesinde

Bugün saat 08.00 itibarıyla Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünün sevk ettiği 1 ekip Osmaniye, 1 ekip Gaziantep ve 16 ekip Hatay’da kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca 4 Eskişehir UMKE ekibi de Adıyaman’da çalışmalarını sürdürüyor. Eskişehir’de 2 yedek ambulans ise tam donanımlı şekilde afet bölgesine ulaştırılmak üzere tam donanımlı şekilde hazır bekletiliyor.

Adıyaman’ın acil durum çağrıları Eskişehir’e bağlanıyor

Eskişehir SAKOM ekibi ise 15 personel ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge başkanlığında ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala koordinasyonunda bölgedeki ekiplerle eşgüdümü sağlıyor. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Adıyaman’ın acil durum çağrılarının Eskişehir’e bağlandığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nin meşgul edilmemesi gerektiği bildirildi.