Odunpazarı’nda 12 yıldır Eskişehir’in kültürünü yaşatan Necdet Erduran, dükkânına gelen turistlere yöresel kıyafetleri cüz’i bir miktarda deneterek onlara farklı bir deneyim kazandırıyor.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde şehrin gelenek göreneklerini tanıtmak için bir dükkân açan Necdet Erduran, kültürü yaşatmak için elinden geleni yaptığını belirtti. Dükkânın içini Eskişehir’in yöresel kıyafetleri ve eşyaları ile şekillendiren Erduran, turistlerin uğrak noktası olduğunu vurguladı. Eskişehir’e özgü yöresel kıyafetlerin cüz’i miktarda vatandaşlara denettiren Erduran, özellikle turistlerin talebinin çok olduğunu dile getirdi. Kıyafetleri giyip fotoğraf çekinen turistlerin mutlu olduğunu ifade eden Erduran, "12 yıldır bu dükkândayım. Burada Eskişehir kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Eski kıyafetleri, eşyaları toplayıp burada turistlere sergiliyoruz. Aynı zamanda Eskişehir’in yöresel kıyafetlerini buraya gelen turistlere, müşterilere cüz’i miktar karşılığında denemelerine izin veriyoruz. Hem eğleniyorlar hem de eski gelenekleri görmüş oluyorlar. Talep oldukça fazla, çok beğeniyorlar. Kıyafetleri giyip fotoğraf çekiniyorlar, gelenler için güzel bir anı olmuş oluyor" diye konuştu.

"Kültürü tanıtmak açısından bu tarz şeylerin daha çok yapılması lazım"

Eskişehir’e turist olarak gelen Mizgin Yegen, kıyafetleri giyip arkadaşları ile anı biriktirdiğini söyledi. Kültürün tanıtılması için daha çok böyle şeylerin yapılmasını belirten Yegen, "Kıyafetler bizim yöremize de çok uzak değil, çok keyifli oldu. Arkadaşlarımla beraber anı biriktirdik, bunun için çok mutluyuz. Kültürü tanıtmak açısından bu tarz şeylerin daha çok yapılması lazım. Hem şehrin tanıtılması, hem de gelen turistler için faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.