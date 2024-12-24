Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde, Kalabak Suyu’nu kullanarak antibakteriyel ve doğal içerikli kokular tasarlanacak.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eskişehir’in kokusunu, Eskişehir’in suyu ile üretecek. Bu proje kapsamında, Kalabak Suyu kullanılarak hazırlanan, doğanın saflığını ve gücünü yansıtan, antibakteriyel ve doğal içerikli kokular tasarlanacak. Eskişehir’e özgü bitkilerin aromalarından oluşan parfümler ve kolonyalar, Eczacılık Fakültesi’nin modern laboratuvarlarında üretilecek ve titizlikle analiz edilerek güvenilirlikleri garanti altına alınacak. Kalabak Suyunun eşsiz saflığı ve doğallığı ise bu kokulara bir tazelik kazandıracak. Proje kapsamında kokulara verilecek isimler, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri ve Eskişehir halkının katılımıyla belirlenecek. Düzenlenecek anketlerle Eskişehir ile özdeşleşen isimler ürünlere kazandırılacak. Önerdiği isim kabul edilen talihlilere bu özel kokularının tamamını içersen bir set hediye edilecek. Eskişehir’in doğasını ve kimliğini yansıtan, Kalabak Suyu ile üretilen bu özel kokuların, 2025’in ilk aylarında raflardaki yerini alması hedefleniyor. Anadolu Üniversitesi, bu projeyle hem Eskişehir’in tanıtımına katkıda bulunmayı hem de şehrin kimliğini yansıtan ürünler sunmayı amaçlıyor.