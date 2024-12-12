Eskişehir’in kırsal Tandır Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde şiddetli rüzgar ve kar yağışı etkili olmaya başladı.

Tepebaşı Mahallesi kırsal Tandır Mahallesinin özellikle yüksek kesimlerinde kuvvetli rüzgâr ile birlikte kar yağışı başladı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığında oldukça belirgin bir şekilde düşüş hissedildi. Mahallede yaşayan ve odun taşıyan vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, rüzgârın oldukça şiddetli olduğu, kar yağışının ise küçük taneler şeklinde yağdığı görünüyor.