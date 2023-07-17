Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öncülüğünde devam eden Eskişehir’in ikinci teknoloji geliştirme bölgesi TEKNOGÜ’nün kuruluş çalışmaları tamamlandı.

ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi’nde bulunan Cumhurbaşkanı kararı ile TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilen 25 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek teknokentin yönetici şirketi TEKNOGÜ Teknokent Yönetim A.Ş.’nin kurulumu, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile tamamlandı. Kuruluşun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, ESOGÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Yazıcı, Prof. Dr. Mustafa Ulutan ve Dr. Öğr. Üyesi Şahin Coşkun, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, ACD Bilgi İşlem Ltd.Şti. adına Ertul Erözdemir ve Energy-Hub adına Tevfik Akıncı’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, toplantıda yaptığı konuşmada, “Artık günümüzde üniversitelerin öncülük etmesi beklenen alanlardan biri de Ar-Ge neticesinde bünyelerinde geliştirilen bilgi, teknoloji ve patentleri ekonomik bir değere dönüştürebilecek ekosisteme sahip teknoloji geliştirme ve transfer faaliyetleridir. ESOGÜ 30 binin üzerindeki öğrencisi ile Eskişehir’in örgün öğretiminde en çok öğrenciye sahip üniversitesidir. Üniversitemiz özellikle mühendislik, tıp ve temel bilimler alanlarında 830 öğretim üyesi ile araştırma, geliştirme ve bilgi üretme faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemizin teknoloji ihracat ve girişimcilik gelirlerini artırarak, sürdürülebilir ekonomik büyümeye destek olma vizyonunda faaliyetlere ev sahipliği yapacak olan TEKNOGÜ’nün yerel ve küresel Ar-Ge şirketlerinin şehrimizde faaliyetlerini yürütecekleri uluslararası bir merkez olması adına desteklerinizi bekler, teşekkür ederim” dedi. TEKNOGÜ Teknokent Yönetim A.Ş.’nin ortakları ESOGÜ, Eskişehir Ticaret Odası, ACD Bilgi İşlem Ltd.Şti, Energy-Hub ve Kapsam Denetim Ltd.Şti.’dir” dedi.