Bu seneki Avrupa Taekwando Poomsae Şampiyonası’na Eskişehir’den 4 sporcunun davet edilmesi

coşkuyla karşılandı.

Şampiyona 22-26 Kasım.2023 tarihlerinde, Avusturya’nın İnnsbruck kentinde yapılacak. Bu şampiyona da ülkemizi temsil edecek milli takımın belirlenmesi için; 6 Kasım 2023 tarihinde yapılacak ‘milli takım’ seçmelerine Eskişehir’den 4 sporcu davet edildi. GK Şampiyonlar Spor Kulübü seçmelere 3 sporcu gönderecek. Kulübün sporcuları Melahat Bacaksız, Egemen Benli ve Esila İnci Örde; Türkiye Taekwando Federasyonu tarafından 1-5 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Poomsae Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılar ile milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Özçelik, ‘’Sporcularımızla gurur duyduk ve Eskişehir’in desteği ile gelecekte çok daha büyük başarılara sporcularımız imza atabileceklerdir. Aynı zamanda GK Şampiyonlar Spor Kulübü Başkan Yardımcısı şampiyon sporcumuz ve Altın Kızımız Gülsena Karakuyulu son derece bizleri gururlandırdı. Şampiyonlar Kulübü gerçekten de adına yakışır bir şekilde, şampiyon sporcunun izinde Eskişehir’imizin şampiyon kulübü dedirtti’’ dedi.