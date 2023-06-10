Lise öğrencilerini temel, sosyal alanlarda ve uygulamalı bilim alanında araştırmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 54’üncüsü düzenlenen 2023 Yılı TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Final Yarışması’nın ödül töreni, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirildi.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Dr. Osman Coşkun katıldı.

Eskişehir’e 5 ödül

Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi öğrencileri Esmanur Çakaloğlu ve Merve Külhan “19.Yüzyıla Kadar Osmanlı Şenliklerinde Tasarım: 3 Boyutlu ve Mekanik Gösteriler” isimli projesi ile Tarih alanında Türkiye birinciliği, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Fatih Özdemir, Halenur Davran ve Baran Kurnaz “Sivrihisar Tayyaresi” isimli projesi ile Tarih alanında Türkiye ikinciliği, Eskişehir ETİ Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Hülya Özkurt ve Leman Betül Sağlam “Metaverse Seyahatnameleri” isimli projesi ile Türk Dili ve Edebiyatı alanında Türkiye ikinciliği, Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Enes Bostan, Irmak Derici ve Defne Çal “Yüksek Prevelansa Sahip Deri Hastalıklarının Derin Öğrenme ile Sınıflandırılması ve Teşhis Uygulaması” isimli projesi ile Yazılım alanında Türkiye ikinciliği elde ederken, Mat-FKB Özel Gelişim Fen Lisesi öğrencisi Mete Perkgöz “Grafen Tabanlı Yüksek Performanslı Süperkapasitör” isimli projesi ile Fizik alanında teşvik ödülüne layık görüldü.

Yarışmada birincilere, ödüllerini Bakan Mehmet Fatih Kacır takdim etti. Ardından öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

“Bilimle başaracağız, yarınları yenilikçi fikirlerle inşa edeceğiz”

Büyük başarının ardından açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Eğitimde Türkiye Yüzyılında TÜBİTAK projelerinde ödüle doymayan öğrencilerime, danışman öğretmenlerime, okul müdürlerime ve öğrencilerimizi yetiştiren ailelerine eğitim camiamız adına teşekkür ediyor, onur ve gururunuzu paylaşıyorum. Bilimle başaracağız. Yarınları yenilikçi fikirlerle inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öğrencileri Büyük Fırsatlar Bekliyor

2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları çerçevesinde, 43 bin 530 öğrencinin hazırladığı toplam 27 bin 13 proje başvurusu alındı. Bu törende her alanda yapılan değerlendirmelerin sonucunda ulusal düzeyde Birincilik, İkincilik, Üçüncülük ve Teşvik ödüllerini alan proje sahipleri ilan edildi.

Dereceye giren öğrenciler ve öğretmenlere para ödülü yanında başka avantajlar da sağlanıyor. Jüri değerlendirmesi sonrasında ulusal düzeyde dereceye giren lise öğrencileri, üniversite sınavına girecekleri ilk yıl, bir defaya mahsus olmak üzere ek katsayı uygulamasından yararlandırılıyor. Yarışma sonucunda derece alan ve üniversite giriş sınavında her alan için ilk 25 bine giren öğrenciler, TÜBİTAK 2205-Lisans Burs Programından faydalandırılıyor. Yine derece alan projeler için patent desteği veriliyor. Ulusal düzeyde derece alan lise projeleri arasından seçim yapılarak ülkemizi temsilen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması ile Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışmasına katılacak projeler belirleniyor.

Ayrıca uluslararası proje yarışmalarına TÜBİTAK tarafından gönderilerek Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerinden birini alan öğrenciler, uluslararası yarışmada derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü tercih etmeleri durumunda üniversiteye sınavsız geçiş hakkı kazanıyor. Öte yandan dereceye giren öğrenciler GENÇ STAR, öğretmenler de STAR Öğretmen programından faydalanarak devam eden projelerde araştırmacı olarak yer alma fırsatı bulacak.