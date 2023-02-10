Eskişehir’de etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplanan sokaklar, yağışın dinmesiyle normale döndü.

Eskişehir’de etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplanan sokaklar, yağışın dinmesiyle normale döndü.

Kentte geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının azalmasıyla birlikte sokaklardaki beyaz örtü hızla kaybolmaya başladı. Uzun süre sonra gelen yağışlar vatandaşların yüzünü güldürürken, beyaz örtünün kaybolması üzüntüyle karşılandı. Zeminlerdeki karların erimesi sonucunda ise bazı vatandaşların bot yerine spor ayakkabılarını giymeye başladığı görüldü. Yağışsız geçen günlerin kısa süreceği ve önümüzdeki günlerde tekrardan kar yağışı olacağı düşünülüyor.