Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan Sarıcakaya ilçesinde 4 yıldır fide üretimi yapan sera tesisi bölge ihtiyacının yüzde 90’nını karşılarken, birçok şehre ise fide satışı yapılıyor.

Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan Sarıcakaya ilçesinde 4 yıldır fide üretimi yapan sera tesisi bölge ihtiyacının yüzde 90’nını karşılarken, birçok şehre ise fide satışı yapılıyor.

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde yaşayan Servet Selek, kurduğu sera ile 2019 yılında fide üretimine başladı. 5 bin metrekarelik alana kurulan sera tesisi yılın 12 ayı boyunca ağırlıklı marul fidesi üretimi ile bölge ihtiyacının yüzde 90’ını karşılarken, kadın ağırlıklı olan çalışan kadrosu ile de istihdama katkı sağlıyor. Eskişehir’in Akdeniz’i olarak bilinen Sarıcakaya’daki tesis, yıllık 20 milyon adete kadar fide üretimi gerçekleştiriyor. Önümüzdeki yıllarda kapasitesinin ve üretim hacmini büyütmeyi planlayan fide üretim serada çalışanlar büyük bir özen ve titizlikle çalışıyor.

“Bölge ihtiyacının yüzde 90’ını karşılıyoruz”

Yılda 20 milyon adet fide üretimi yapan sera hakkında konuşan Ziraat Mühendisi Elif Özcan, rakamlar hakkında bilgi verdi. Çalışanlarını çoğunluğu kadın olan tesisin 12 ay boyunca ağırlıklı olarak marul fidesi ürettiğine değinen Özcan , “Yıllık fide üretimimiz ortalama 15 ile 20 milyon arasında değişiyor. Gördüğünüz üretim sahası aktif olarak şu an 5 dönüm. Bir sonraki yıllar içerisinde de seramızı büyütmeyi düşünüyoruz. Yılın 12 ayı boyunca ağırlıklı olarak marul fidesi yetiştiriyoruz ama mevsimsel olarak domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun ve karpuz, belli aylara göre de kışlık grubumuz brokoli, karnabahar ve lahana gruplarında fidelerimizi de üretiyoruz. Bölge ihtiyacının yüzde 90’ını karşılıyoruz. İstanbul’a giden yeşillik grubumuzda fide üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiriyoruz, yüzde 10’luk kısmı ise diğer çiftçilerimizin fide kullanmadan roka ve ıspanak gruplarında yeşillik yetiştirmesinden kaynaklanır. Yani yüzde 80’inin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu da aydan aya göre değişiyor, mesela şu an kış aylarında bir marul fidemiz 45 günde yetişir ama yaz aylarında, temmuz ve ağustos gibi bunlar 20-22 günde de gerçekleşebilir” diye konuştu.