Sabah saatlerinde Eskişehir’in üzerini kaplayan yoğun sis tabakası, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Sabah saatlerinde Eskişehir’in üzerini kaplayan yoğun sis tabakası, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Eskişehir’de düşük hava sıcaklığı nedeniyle sabahın erken saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Alçak kesimleri adeta battaniye gibi örten sis bulutları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görüş mesafesini büyük ölçüde düşüren yoğun sis, yüksek kesimlerde etkisini yitirdi. Şehrin üzerini kaplayan sis tabakası, beyaz bir denizi andıran görüntüsüyle mest etti. Karanın sis bulutlarıyla birleştiği seyrine doyumsuz manzara dron ile havadan görüntülendi.

Kent merkezinde de görüş mesafesini etkileyen sis, güzel görüntülere sahne oldu. Yüksek yapıların tepe noktalarını örten sis tabakası, seyir zevki yüksek manzaralar oluşturdu. Şehrin ünlü camilerinden Reşadiye Camii’nin şerefesi etkisini artıran sis nedeniyle gözden kayboldu.