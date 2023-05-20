19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hafta sonuyla birleşince 3 günlük tatil fırsatı bulan yerli turistler Eskişehir’e akın etti.

Eskişehir Odunpazarı bölgesi yerli turistlerin akınına uğradı. Resmi tatilin hafta sonunun birleşmesiyle 3 günlük tatil fırsatı bulan turistler, Eskişehir’e gelerek tatilin tadını çıkardı. Yer yer yağışlı olan bir güne rağmen gezmeye devam eden vatandaşlar şehrin kültürel yapısını, tarihi dokusunu ve turistik mekânlarını çok sevdiklerini söyledi.

“Kültürel etkinliğin gelişmesi açısından da şehrimize ve topluma önem arz ediyor”

Eskişehir de yaşayan Erdal Arslan, yurtiçi ve yurtdışından gelen vatandaşlara rehberlik yaptığını söyledi. Eskişehir’e gelen turistlerin özellikle Odunpazarı bölgesini çok beğendiğini dile getiren Arslan, “Eskişehir’e gelen vatandaşları gezdiriyorum. Bugünkü misafirlerimiz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilini fırsat bilerek Bolu’dan geldi. Zaten bu dönemler Eskişehir için yüksek bir sezon, yani farklı kentlerdeki ziyaretçilerin geldiği bir zamandayız. Vatandaşlar, önlerinde 3 günlük tatil fırsatı bulunca değerlendirmeye geldiler ve bu yüzden yoğunluk biraz fazla oldu. Gelen turistler bizim gibi rehberler ve esnaf için gelir anlamına geliyor. Ayrıca kültürel etkinliğin gelişmesi açısından da şehrimize ve topluma önem arz ediyor. Eskişehir’e gelen vatandaşlar Odunpazarı’na çok fazla ilgi gösteriyor. Mimari dokusu, uzun zamandır iskân edilen bölge olması ve Osmanlı tarihine en yakın yerleşim yeri olduğu için insanların ilgisini çekiyor” dedi.

Tekirdağ Çorlu’dan Eskişehir’e gelen Caner Kaplan ise, 3 günlük tatili değerlendirmek istediklerini belirterek, şunları söyledi;

“19 Mayıs izniyle, Eskişehir’i merak ederek buraya geldik. Odunpazarı ve Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nı çok duyuyorduk, biz de Eskişehir’de gezilecek yerleri değerlendirmek adına geldik. Seyehatimizin başındayız, 1 saat oldu. Bu sürede anladığım kadarı ile Eskişehir gayet güzel ve gezilmesi gereken bir şehir. Tarihi dokusu ticarileştirilmeseymiş daha iyi olurmuş, ama böyle de gayet güzel bir görüntüsü var.”