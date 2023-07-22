Eskişehir’in kitapçı ve sahaflarında kendine ait ayrı bir raf edinen Eskişehir kitapları, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Eskişehir kitapevleri ve sahaflarında satışa sunulan Eskişehir kitapları, Eskişehirliler tarafından sıkça tercih ediliyor. Eskişehir’in tarihini, farklı kültürlerini ve adeta bir marka değeri taşıyan futbol takımını anlatan kitaplar, reyonların arasında dikkatleri üzerine çekiyor. Uzun yıllardır kitap, ev eşyası ve benzeri ürünlerin satışını yapan Özgür Özyürek, Eskişehirlilerin bu kitaplara ilgi gösterdiğini söylerken, okumayanlara da tavsiye ettiğini söyledi. Bu kitapların tarihten izler taşıdığını, Eskişehir’i daha iyi tanımak isteyenler için iyi kaynaklar olduğunu dile getiren Özyürek, “Eskişehirlilere şiddetle tavsiye ediyorum” dedi.

“Bu kitaplar Eskişehirliler için güzel bilgi kaynaklarıdır”

Eskişehir ile ilgili kitapların bulunduğu reyon hakkında konuşan Özgür Özyürek, her yaştan insanın kitaplara ilgi gösterdiğini söyledi. Eskişehirliler için birçok önemli kaynağın bu kitaplar arasında bulunduğuna dikkat çeken Özyürek, “Özellikle akademisyenler Eskişehir’in yerel tarih araştırmalarında kullanmak için bu kitaplara yoğun ilgi gösteriyor. Genellikle onlar alıyor ama en çok satılan kitaplar ‘Seyyahların Gözüyle Eskişehir’ ve ‘Bir Anadolu Efsanesi EsEs’ kitapları olarak ön plana çıkıyor. Seyyahların Gözüyle Eskişehir, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Eskişehir’in gelişmelerini, bir sürü ilkin Eskişehir’de yaşandığını anlatan bir kitaptır. Eskişehir’e gelen yabancıların, demiryolu yapımında burada bulunan Almanların etkisiyle, Eskişehir’de cumhuriyetin başlangıcından önce de bir çeşit teknoloji ve sanayi devrimi olduğunu anlatan bir kitap, bu sebeple dikkat çekiyor. ‘Anadolu Efsanesi EsEs’ kitabı da Eskişehirspor ile alakalı olduğu için taraftarlar tarafından ilgi görüyor. Seyyahların Gözüyle Eskişehir’ güzel anektodlarla dolu bir kitap, Eskişehir’in yerel tarih araştırmalarıyla ilgili akademik ilgisi olanlara tavsiye ederim, Eskişehir için güzel bir bilgi kaynağıdır. Ayrıca ‘Mihalıççık Kültürü’ adlı kitap var, Mihalıççıklıların dikkatini çekecek, oranın kültürüne merakı olan insanlar için tercih edilebilir. ‘Bilinmeyen Eskişehir’ kitabı da Eskişehir hakkında daha önceden pek duyulmayan, hoş anektodların bulunduğu bir kitaptır. ‘5 savaş 1 şehir Eskişehir’ kitabı ise çok daha geniş bir tarihi ele alan, ilgi çeken bir kitap, özellikle Eskişehirlilere şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.