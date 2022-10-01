Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı’nda, üniversitelerin akademik takvimlerinin başlamasıyla birlikte öğrenci yoğunlu oluşmaya başladı.

Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı’nda, üniversitelerin akademik takvimlerinin başlamasıyla birlikte öğrenci yoğunlu oluşmaya başladı.

Üç üniversite dolayısıyla ortalama 50 bin civarında öğrenciyi bir arada tutan Eskişehir’deki göç dalgası, özellikle son birkaç gündür tren garında etkisini gösteriyor. Kazandığı üniversite için şehre ilk defa gelen öğrenciler ve hali hazırda okumaya devam eden öğrencilerin kente dönmesiyle tren garında yoğunluk oluştu. İstanbul ve Konya yönlerinden gelen hızlı trenlerin doluluk oranı neredeyse yüzde 100’e ulaşırken, durağa gelen yolcular kalabalık görüntüler ortaya çıkardı.