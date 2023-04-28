Eskişehir’de birkaç gündür soğuk havanın etkisini göstermesinin ardından vatandaşların cadde ve sokaklarda kalın mont ve kabanları ile dolaştığı görüldü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün soğuk ve sağanak yağışlı hava uyarısının ardından kentte son birkaç gündür adeta kış havası etkisini gösteriyor. Bahar aylarına girilmesine rağmen soğuk hava özellikle sabah saatlerinde etkisini gösterirken, gün içinde vatandaşların kentin işlek caddelerinden olan Hamamyolu caddesinde hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düşmesinden etkilenmemek için kışlık kalın mont ve kabanlarıyla dolaşması dikkat çekti. Çoğu vatandaşın kalın montla dışarı çıkıp dolaştığı görülürken, bazıları ise başına şapka ve kapüşon takarak soğuğa karşı önlem aldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün verilene göre, hafta sonu hava sıcaklığının 11 ile 14 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.