Eskişehirliler kış mevsiminde alışık olmadıkları sıcak havayı görünce parklara akın etti.

Eskişehirliler kış mevsiminde alışık olmadıkları sıcak havayı görünce parklara akın etti.

Haftanın son gününde güneşli havayı gören vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Kış mevsiminde alışık olmadıkları bu güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen aileler çocuk parklarını ve oturma alanlarını doldurdu. Eskişehir’in ünlü Hamamyolu Caddesinde oluşan kalabalık dikkatlerden kaçmazken, sömestr tatiline yeni giren çocuklar eğlenceleriyle oyun alanlarını şenlendirdi. Meteorolojik verilere göre 13 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı vatandaşların şehir merkezine akın etmesi sonrasında çevre esnafın yüzünü güldürdü. Tarihlerin 22 Ocak’ı göstermesine rağmen havanın bu kadar sıcak olması vatandaşları şaşırtırken, birçok vatandaşın tedbir olarak yanlarına mont aldığı ve ellerinde taşıdığı görüldü.