Eskişehir Yaş Sebze, Meyve, Balıkçılar ve Pazarcılar Odası, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurdunda kalan depremzedeler için 6 ton meyve yardımı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Eskişehir’e gelen depremzedeler için yardım kampanyaları düzenlenmeye devam ediyor. Birçok dernek ve yardımsever vatandaş, depremzedelere çeşitli yardımlarda bulunurken, bir destek de Eskişehir Yaş Sebze, Meyve, Balıkçılar ve Pazarcılar Odası’ndan geldi. Bu çerçevede Doğan Aslan Bey KYK Erkek Öğrenci Yurdunda ikametgâh eden yaklaşık 600 haneye 6 ton meyve yardımı yapıldı.

Eskişehir’de yurtta kalan depremzedeler için elma, portakal, mandalina, muz getirdiklerini dile getiren Eskişehir Yaş Sebze, Meyve, Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çilek, “Bu Türk milletinin başına gelmeyecek bir şeydi geldi. Hepimiz duyarlı olmamız lazım. Biz pazarcılar odası olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Eskişehir’de şu anda yurtta bin yedi yüze yakın kişi kalıyor. Biz onlara yardımcı olmak adına altı yüz haneye meyve getirdik. İçinde elma, portakal, mandalina, muz dört çeşit meyvemizi koyduk. Her poşet sekiz on kilo arası. Yaklaşık altı ton meyvemiz vardı. Altı yüz hane dağıttık, daha da dağıtmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.