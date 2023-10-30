Eskişehirli judocular, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel düzenlenen turnuvada 1 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde organize edilen 2.Etap Minikler İller arası 100.Yıl Judo Turnuvası Kütahya’da düzenlendi. Turnuvaya Eskişehir’den katılan minik judocular, başarılarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Büyük mücadelelere sahne olan turnuvada 52 kilogram kadınlar kategorisinde mindere çıkan Tuana Kambur şampiyon olarak, altın madalya kazanmaya hak kazandı. Öte yandan 60 kilogram erkekler kategorisinde boy gösteren Nihat Ege Baydemir ile +60 kilogramda mücadele eden Ertuğ Akgil gösterdikleri başarılar sonrasında podyum elde ederek, bronz madalya kazandılar.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla toplam 3 madalya kazanan sporcuları tebrik ederken, yeni başarı temennilerinde bulundu.