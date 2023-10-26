Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, alternatif çözüm yollarından biri olan uzlaştırma uygulamalarını etkin bir şekilde kullanarak, Adalet Bakanlığı’nın yaptığı değerlendirme sonucu Uzlaştırma Ödülü aldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 24 Ekim’de Ankara’da düzenlenen ödül töreninde Uzlaştırma Ödülünü alarak Eskişehir’e getirdi. Başsavcı Yeldan, Uzlaştırma Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcıları ve yargı çalışanları ile Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Konferans Salonu’nda bir araya gelerek, ödülü Uzlaştırma Bürosu’na takdim etti.

"Bu başarı hepimizin"

Alınan ödül ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başsavcı Ali Yeldan, "Alternatif çözüm yollarının başında gelen ve onarıcı adalet kavramını, tarafların karşılıklı rızaları ve katkısı ile ortaya koyan, dava ve ihtilafların hızla çözümünü sağlayan Uzlaştırma uygulamaları ile ilgili Adalet Bakanlığımızın yaptığı değerlendirme sonucu Cumhuriyet Başsavcılığımız ödüle layık görülmüştür. Bu ödülün paydaşı olan anlayışlı, hoşgörülü ve adalete katkı sunan Eskişehirlilere ve tüm uzlaştırıcılarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu başarı hepimizin” diye konuştu.