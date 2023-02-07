Hatay’ın Antakya ilçesinde dün sabah meydana gelen ilk depremde yıkılan Fuat Koku Sitesi’nin enkazında 38 saat boyunca mahsur kalan Eylül Canpolat, Eskişehir’den giden OBAK ekiplerince kurtarıldı. 4 yaşındaki Gül bebek de TÜRASAŞ arama kurtarma ekipleri tarafından 33 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde dün sabah meydana gelen ilk depremde yıkılan Fuat Koku Sitesi’nin enkazında 38 saat boyunca mahsur kalan Eylül Canpolat, Eskişehir’den giden OBAK ekiplerince kurtarıldı. 4 yaşındaki Gül bebek de TÜRASAŞ arama kurtarma ekipleri tarafından 33 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı.

Dün Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından büyük yıkımın yaşandığı 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülke genelindeki hemen her ilden yola çıkan arama kurtarma ekiplerinin de desteğiyle 10 ilde de enkaz altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlara ulaşmak için hummalı çalışma sürüyor.

38 saat enkaz altında kalan 17 yaşındaki Eylül kurtarıldı

Dün sabah saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Hatay’ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kanguru Sokak’ta bulunan Fuat Koku Sitesi de yerle bir oldu. Eskişehir’den yola çıkan ve büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın Antakya ilçesinde devam eden arama kurtarma çalışmalarına dahil olan OBAK ekipleri, Fuat Koku Sitesi’nde enkaz altından duydukları ses üzerine belli bir noktaya yoğunlaştı. Yaklaşık 38 saat enkaz altında kalan 17 yaşındaki Eylül Canpolat, OBAK ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra yatırıldığı sedyede babası ile sarılan ve duygusal anlar yaşayan Eylül, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 yaşındaki Gül bebek 33 saat sonra kurtarıldı

Ayrıca TÜRASAŞ tarafından yaşanan afet için oluşturulan özel arama kurtarma ekibi de Hatay’ın Antakya ilçesinde çalışmalara katıldı. Yapılan çalışmalara katılan TÜRASAŞ arama kurtarma ekipleri, yıkılan 3 katlı bir binanın enkazından 4 yaşındaki Gül İnal’ı çıkarttı. Yaklaşık 33 saat enkaz altında kalan ve yaralı olarak çıkarılan 4 yaşındaki Gül, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.